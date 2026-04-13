В Госдуме предположили, что выборы в Венгрии прошли с нарушениями

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии — большая потеря, поскольку политика бывшего премьер-министра предполагала тесное сотрудничество с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, предположив, что большую роль в результатах сыграл Евросоюз.

«Евросоюз сделал все, чтобы поставить во главе Венгрии своего человека. Скорее всего, нарушения были, по крайней мере, известно о том, что против Орбана вдруг организованно выступили венгерские цыгане, которые прежде вообще никогда не голосовали — сложно сказать, как их вообще заставили это сделать. Однозначно, работали спецслужбы — прослушивали телефон министра иностранных дел Сийярто, публиковали проплаченные пасквили против действующей власти. Свою роль, думаю, отрицательную, сыграла и поддержка Дональда Трампа — фигуры, которая в Европе вызывает все меньше симпатий. Так или иначе, Орбан, который чаще всего интересы своей страны ставил выше общеевропейских, лишается своего поста. И для нас это серьезная потеря, потому что эта провенегерская позиция предполагала тесные экономические отношения с Россией. Ставленник ЕС Мадьяр, скорее всего, будет послушно исполнять приказы еврокомиссаров, а те настроены крайне антироссийски», — сказал он.

Журавлев подчеркнул, что российские энергоносители все еще нужны Венгрии для сохранения цен на бензин и услуги ЖКХ.

«Изменения в венгерской политической конфигурации повлияют не только на отношения этой страны с Россией, но и в целом на позицию Евросоюза. Как известно, прежде всего именно Орбан блокировал выделение Украине европейского кредита в €90 млрд. И чаще всего выступал против подобных проукраинских инициатив, тогда как устав ЕС требует единогласного принятия всех решений. Другое дело, что Венгрии объективно необходима Россия для того, чтобы сохранить цены на бензин и услуги ЖКХ. Без российских энергоносителей они непременно поползут вверх, достигнув среднеевропейских. И будущий премьер-министр Мадьяр должен это понимать. И уже исходя из этих экономических реалий строить свою внешнеполитическую линию», — добавил он.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 99% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 55. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов в Венгрии не скажутся на развитии конфликта между РФ и Украиной.

Ранее в Раде анонсировали восстановление «добрососедства» с Венгрией.