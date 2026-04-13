Когда Радоница в 2026 году: традиции и суть родительского дня

Какого числа Радоница в 2026 году, как ее правильно провести, где этот день является выходным
Радоница — важный день в православии, который сочетает в себе радость Воскресения Христова с особым поминовением усопших. Родительский день — не повод для грусти и уныния: верующих призывают помнить, что смерть — это не конец, а душа живет вечно. Когда будет Радоница в 2026 году, как ее правильно провести, какие традиции и обычаи связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

Радоница в 2026 году: дата и суть праздникаОткуда взялось название «Радоница»Традиции и обычаи РадоницыКак поминали предков на РусиЧто можно и нельзя делать на РадоницуКакие молитвы читают на Радоницу



Радоница в 2026 году: дата и суть праздника

Радоница не имеет фиксированной даты празднования — она зависит от Пасхи и приходится на девятый день после Светлого Христова Воскресения. Этот родительский день всегда отмечают во вторник, который следует за Фоминым воскресеньем (Антипасхой).

21 апреля
отмечают Радоницу православные верующие в 2026 году

Всю Светлую седмицу (неделя после Пасхи) и в Фомино воскресенье заупокойные богослужения в храмах не совершаются, чтобы не омрачать пасхального торжества. Радоница — первое разрешенное Церковью поминовение после пасхальных дней, рассказал «Газете.Ru» клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

У этого праздника — древние корни. Еще в дохристианские времена у славян существовал весенний обычай поминать предков — так называемые «тризны». С принятием христианства языческая традиция не была отвергнута, но получила новое, глубокое осмысление.

Николай Конюхов
священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Откуда взялось название «Радоница»

«Радоница» происходит от слова «радость». Это не случайно: в отличие от других поминальных дней, здесь акцент делается не на скорби, а на светлой уверенности в том, что смерть побеждена Воскресением Христовым. Праздник помогает верующим пережить утрату, воспринимать уход близких из жизни не как окончательное расставание, а как временную разлуку, и убедиться в бессмертии души.

Мы прославляем Господа, который победил смерть, и вспоминаем своих родственников по этому поводу. Мы не верим, что они исчезли, мы верим, что они присутствуют в мире духовном, и молимся Господу, чтобы Он даровал им Царствие Небесное.

Николай Конюхов
клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Где Радоница является выходным днем

На федеральном уровне Радоница не считается официальным выходным, но ее объявляют нерабочим днем в нескольких регионах России, в их числе:

• Краснодарский край;
• Ставропольский край;
• Республика Адыгея;
• Карачаево-Черкесская Республика;
• Кабардино-Балкарская Республика;
• Иркутская область;
• Пензенская область;
• Саратовская область;
• Республика Дагестан;
• Брянская область.

Традиции и обычаи Радоницы

За многие века вокруг Радоницы сложилось немало церковных и народных обычаев.

Поминовение в храме и дома. Главная традиция — это молитва. В храмах после утренней литургии служат панихиду. Верующие подают записки с именами усопших для поминовения на проскомидии. Дома можно прочитать канон об усопшем, литию для пасхального периода или краткую молитву о даровании Царствия Небесного.

Милостыня и добрые дела. На Радоницу принято подавать милостыню нуждающимся, помогать бедным, жертвовать на храм. Это один из способов проявить любовь к ближним и почтить память усопших.

Пасхальное приветствие усопших. В этот день на кладбище можно приветствовать умерших родственников пасхальным возгласом «Христос воскресе!». Считается, что и они, находясь в мире духовном, отвечают: «Воистину воскресе!». Общая радость Воскресения Христова объединяет живых и мертвых.

Уборка могил. Поскольку Радоница выпадает на весну, когда снег уже растаял, у верующих сложилась традиция приводить в порядок захоронения: убирать прошлогоднюю листву, подметать, красить оградки, сажать цветы. Однако традиционно Родительский день приходится на вторник, который является рабочим днем. Не у всех есть возможность отпроситься, чтобы поехать на кладбище. Отец Николай отмечает: никакой проблемы в этом нет, посетить усопших можно в любой другой день.

Нет никакого греха в том, чтобы дождаться следующих выходных после Радоницы. Можно в сам день забежать в храм хотя бы вечером, подать записку за родственников и помолиться, а уже потом, в нерабочие дни, спокойно съездить на кладбище.

Николай Конюхов
клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Поминальная трапеза. После посещения храма и кладбища семьи собираются за скромным поминальным столом. На столе могут быть пасхальные блюда: куличи, крашеные яйца, кутья (каша из пшеницы или риса с медом и изюмом). Важно, чтобы трапеза не превращалась в шумное застолье с алкоголем.

Как поминали предков на Руси

В старину этот праздник в разных областях называли по-своему: Родитель или Навьи проводы. Обряды были более развернутыми, рассказала «Газете.Ru» фольклорист, руководитель Центра традиционной культуры «Дом» Татьяна Смирнова.

Прежде чем приступить к поминовению, родственники трижды обходили могилу с пением пасхального тропаря «Христос воскресе». В некоторых местностях могилы украшали самоткаными, вышитыми полотенцами. Затем начиналась трапеза: приносили пасхальные яйца, блины, кутью.

«Радоница», Федор Шурпин

Обязательной частью обряда были причитания — особый жанр, который сегодня почти утрачен. В принципе, все умели худо-бедно попричитать, но были особые мастерицы — их называли вопленицы. Их причет действительно был произведением искусства.

Татьяна Смирнова
фольклорист, руководитель Центра традиционной культуры «Дом»

После причитаний поминальный обряд завершался катанием пасхальных яиц, а остатками пищи обсыпали могилу, чтобы все птицы «славили и поминали» родителей.

Важно

Сейчас Церковь не одобряет обычай оставлять еду на кладбище, а также устраивать на погосте застолья и распивать алкоголь.

Раньше в некоторых областях, по словам фольклориста, усопших навещали и на Пасху. Но умерших предков поздравляли с великим праздником, а на Радоницу приходили их именно помянуть и почтить их великие дела.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

Что можно делать

* Посетить храм — подать записки за упокой, помолиться за литургией, заказать панихиду.
* Причаститься, если есть возможность и человек подготовлен.
* Съездить на кладбище — убрать могилу, зажечь свечу, помолиться.
* Поздороваться с усопшими пасхальным приветствием «Христос воскресе!».
* Устроить скромную поминальную трапезу — без спиртного и шумных застолий.
* Подать милостыню или оказать помощь нуждающимся в память об усопших.
* В этот день разрешены уборка, готовка, шитье — церковь не запрещает заниматься домашними делами.

Что нельзя делать

* Оставлять на могилах еду и алкоголь. Душам усопших нужна не пища, а молитва. Оставленные на могилах продукты не имеют никакого отношения к христианскому поминовению.
* Поминать усопших спиртными напитками. Это противоречит православной традиции. Допустимо лишь скромное застолье без опьянения.
* Устраивать на кладбище шумные застолья, петь песни, плясать. Радоница — день молитвенный и тихий, а не повод для гуляний.
* Ссориться, злословить, вспоминать плохое об усопших. Поминать следует только добрым словом.
* Горевать безмерно, рыдать. Христианство учит, что смерть побеждена и уныние неуместно. Радоница — день радости, пусть и с оттенком светлой грусти.
* Работать в огороде — в этот день не стоит «беспокоить» землю.

Какие молитвы читают на Радоницу

В православном молитвослове приводится много молитв об усопших. Одни из них считаются универсальными, другие — подходят к конкретным случаям. Если вы сомневаетесь по поводу выбора молитвы, посоветуйтесь со священником.

Основные виды молитв об усопших:

* молитва об усопшем христианине;
* молитва вдовца;
* молитва вдовы;
* молитва родителей о почивших детях;
* молитва детей об усопших родителях;
* чин литии, для совершения мирянином дома и на кладбище;
* 90-й псалом;
* икос.

Молитвы на Радоницу

Чин литии в пасхальный период, совершаемый мирянином:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Трижды).

И тропари сия, глас 4:

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего (или рабы Твоея), Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего (или рабы Твоея, или раб Твоих), яко един еси Человеколюбец.

Слава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего (или рабы Твоея, или раб Твоих) упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися души его (или ея).

Кондак, глас 8:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего (или рабы Твоея, или раб Твоих), идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Таже кондак, глас тойже:

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.

Молитва о усопших:

Упокой, Господи, душу раба Твоего (или рабы Твоея, или раб Твоих) (имя/имена), и прости ему (или ей, или им) вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему (или ей, или им) Царствие Небесное.

Таже ирмос, глас 1:

Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)

И нам дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению.

И обращаемся к лежащим в могиле со словами: Христос воскресе!

 
