Хакеры взломали Nickelodeon и слили черновую версию новой «Легенды об Аанге»

Студия Nickelodeon подверглась атаке хакеров
Nickelodeon Animation Studios

Студия Nickelodeon Movies столкнулась с крупной атакой хакеров. Об этом сообщает журнал «БК медиа».

В результате хакерской атаки в сеть утекла черновая версия мультфильма «Легенда об Аанге: последний маг воздуха». Проект должен был выйти на стриминговых платформах 9 октября. В интернете развирусилось несколько эпизодов будущего проекта. Некоторые предположили, что фрагменты сделаны искусственным интеллектом. Материалы были заблокированы студией, что, как утверждает издание, подтвердило подлинность утечки.

В феврале издание aif.ru заявляло, что пользователи сети нашли связь между формой острова американского финансиста Джеффри Эпштейна и логотипом детского телеканала Nickelodeon.

Пользователи сети обеспокоены тем, что канал, направленный на детскую аудиторию, имеет на логотипе изображение, напоминающее о резиденции обвиненного в торговле детьми человека.

В 2020 году в сети уже распространялся вирусный пост о том, что адрес, указанный в водительских правах персонажа мультфильма Nickelodeon Губки Боба Квадратные Штаны, совпадает с адресом здания на частном острове Джеффри Эпштейна, однако достоверность адреса не была подтверждена.

В России на телеканале Nickelodeon выходили мультфильмы «Губка Боб», «Котопес», «Эй, Арнольд!», «Приключения Джимми Нейтрона» и другие.

