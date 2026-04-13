Барецкий готов купить квартиру Пугачевой за полмиллиарда для Долиной

Шоумен Стас Барецкий признался «Газете.Ru», что ведет переговоры по покупке квартиры Аллы Пугачевой в Москве. Он заявил, что собирается подарить недвижимость Ларисе Долиной.

По словам Барецкого, ему неважна стоимость квартиры. Он подчеркнул, что готов отдать и полмиллиарда рублей, чтобы предоставить жилье Долиной после скандала с ее недвижимостью.

«Я как раз сейчас занимаюсь этим вопросом, веду переговоры о покупке квартиры. Но Лариса Александровна не хочет в ней жить, говорит, что это наделает много шума в обществе, а ей это сейчас ни к чему. Поэтому я хочу в квартире, купленной у Пугачевой, открыть музей пыток, это очень прибыльно. Люди любят, так сказать, на это смотреть, на экспонаты для мучений и страданий. С деловой точки зрения это окупит расходы. Но саму квартиру я все равно оформлю на Ларису Долину, это будет ей моим подарком», — заявил Барецкий.

Пятикомнатную квартиру площадью 303 квадратных метров в Филипповском переулке на Арбате Пугачева продает в закрытом формате. Как сообщили СМИ, просмотры проводят только для своих, а объявлений в интернете публиковать не планируют. Примечательно, что об этом стало известно после того, как певица с мужем, по данным Mash, переписали замок в деревне Грязь на детей Гарри и Лизу.

Ранее Алла Пугачева снялась в коротком платье на Кипре во время празднования Пасхи.

 
5 худших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году
