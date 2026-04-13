Чемпионка России назвала главную ошибку любительского велоспорта

Профессиональная велогонщица, призер Олимпийских игр в Токио Гульназ Хатунцева в интервью «Газете.Ru» назвала системные ошибки, которые она неоднократно наблюдала у любителей вылоспорта.

«По моим наблюдениям, у любителей очень сильно хромает техника владения велосипедом. И нужно, чтобы они не забывали о питании на тренировках. Несколько раз выезжала с любителями, у всех абсолютно одинаковая проблема: с самого старта едут на максимум, после чего еле доезжают тренировку», — сказала Хатунцева.

Гонщица также привела пример, с каким подходом необходимо относиться к соревнованиям для приближения цели к профессиональному уровню.

«У меня не было ни одной гонки, где бы я не выложилась на все 100%, в некоторых — и больше гораздо. Я такой спортсмен, который не умеет ездить соревнования на «халяве». Независимо от того, в какой физической форме я подошла к стартам, я всегда буду ехать и бороться, отдам всю себя. Каким бы крутым велосипедистом вы себя ни считали, когда есть возможность, всегда перенимайте опыт у профессионалов. Профессионалом вы уже, возможно, не станете, а приблизитесь наверняка», — добавила Хатунцева.

