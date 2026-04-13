В Кремле будут наблюдать за линией нового руководства Венгрии

В Кремле будут наблюдать за генеральной линией нового руководства Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дальше будем смотреть, будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная — пока трудно сказать», — пояснил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия открыта к диалогу и выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений с Будапештом.

До этого будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр заявил, что Венгрия готова к прагматичному сотрудничеству с Россией.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней партия «Тиса» получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

