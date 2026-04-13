Мадьяр: глава МИД Сийярто уничтожает документы о санкциях, но это не поможет
Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что министр иностранных дел Петер Сийярто находится в Будапеште и занимается уничтожением важных документов о санкциях. Его слова с пресс-конференции приводит «Европейская правда».

По утверждению Мадьяра, Петер Сийярто находится в здании МИД с 10 утра и якобы «уничтожает документы о санкциях».

«Мы знаем, что его люди уничтожают документы так же, как в старые коммунистические времена. Шредеры работают на полную не только в министерствах, но и в других институтах. Но это им не поможет», – сказал Мадьяр.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра. По результатам 99% обработанных бюллетеней она «взяла» 138 мест в парламенте, а «Фидес» — 55. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов в Венгрии не скажутся на развитии конфликта между РФ и Украиной.

Ранее фон дер Ляйен призвала «усвоить уроки» Орбана и отменить принцип единогласия в ЕС.

 
