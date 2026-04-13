Русским и украинцам запретили вход в музей в Германии

Музей военной техники в Кобленце в Германии запретил вход на экспозицию для граждан России, Украины, Белоруссии и еще ряда стран. Об этом сообщается на сайте музея.

«В связи с требованиями военной безопасности доступ к коллекции в настоящее время запрещен гражданам государств, перечисленных в соответствии с пунктом 17 статьи 13 закона о проверке благонадежности (SÜG)», — говорится в сообщении.

Всего в этом списке 26 стран, включая Афганистан, Китай, Грузию, Иран, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам.

Музей военной техники в Кобленце официально называется военно-техническим научно-исследовательским собранием (Wehrtechnische Studiensammlung, сокращенно WTS). Это одна из крупнейших в Европе коллекций вооружения, расположенная на территории бывших казарм 7-я добровольческой гренадерской дивизии СС «Лангемарк».

Его экспозиция включает 5 этажей и большой ангар (всего более 7 000 м²), где представлено около 30 тыс. экспонатов.

