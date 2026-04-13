ФСБ решила расширить зону погранконтроля на подходе к портам Ленобласти

РИА Новости: ФСБ подготовила проект приказа о расширении контроля на Балтике

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предложила расширить зону пограничного контроля у стратегических объектов на подходах к портам Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект ведомственного приказа.

«Вносимые изменения позволят обеспечить контроль за маломерными судами вблизи портовой инфраструктуры, критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области», — пояснили в ФСБ России.

Проект предусматривает корректировки приказа спецслужбы от 2007 года «Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим».

Предполагаемые изменения затронут акваторию Балтийского моря: в документе описана новая условная линия — от мыса Бычья Голова через мыс Вепревский, восточную оконечность островов Северный Березовый и Большой Березовый до мыса Шепелевский.

Помимо этого, ФСБ предлагает изменить контролируемые территории в Беринговом море: согласно проекту приказа, в Анадырском лимане контроль установят северо-западнее линии мыс Дионисия — мыс Заселения, а в заливе Корфа ограничат гавань Скрытая от северной оконечности косы Корф до западной оконечности косы Конохвал. В обоих случаях речь идет о контроле ледовых переправ в период их эксплуатации в зимне-весенние сезоны.

Ранее Патрушев назвал соучастников украинских налетов на Усть-Лугу и Приморск.