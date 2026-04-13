Пьяный читинец избил знакомого, облил горючим и поджег

В Забайкалье мужчина избил знакомого, облил горючим и поджег

В Забайкалье пьяный мужчина попытался сжечь знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Черновского районного суда Читы.

Инцидент произошел 10 апреля. По версии следствия, пьяный 37-летний мужчина из-за внезапно возникшей неприязни к своему знакомому избил его тупым тяжелым предметом по голове, лицу и телу. Затем агрессор облил одежду жертвы горючей жидкостью из канистры и попытался поджечь его зажигалкой.

Довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось — его остановили прибывшие на место сотрудники полиции. Пострадавший остался жив.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 июня.

Ранее мать пыталась сжечь дом сына из-за неприязни к невестке.