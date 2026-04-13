Появилось видео спасения спасения матери и ребенка, которых накрыло лавиной в Дагестане

Опубликованы кадры спасения застрявших под лавиной матери и ребенка в Дагестане

Появилось видео спасения матери и ребенка, которых накрыло лавиной дагестанском селе Шаитли. Его публикует Telegram-канал «ЭХО ДАГЕСТАНА».

На кадрах запечатлены спасательные работы. Специалисты в это время также разговаривали с семьей, успокаивая женщину и ее сына.

Как писал Telegram-канал SHOT, людей спасли спустя более 8 часов. По данным канала, в результате инцидента мать получила множественные переломы, в настоящий момент ее госпитализируют. При этом семилетний ребенок не пострадал.

Об инциденте стало известно утром 12 апреля. Отмечается, что стихийное бедствие произошло в районе 5:00 по московскому времени. По факту схода лавины организована процессуальная проверка.

Как пишет SHOT, тем временем в соседнем селе Мокок из-за схода снега на жилой дом обрушилась высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП).

С конца марта Дагестан страдает от наводнения, вызванного продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах был введен режим ЧС федерального уровня. На Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».