Мадьяр поблагодарил Кремль за согласие принять выбор венгерских избирателей

Одержавший победу на выборах в Венгрии Петер Мадьяр поблагодарил Кремль за согласие принять выбор венгерских избирателей и сотрудничать с новым правительством республики. Об этом сообщает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не поздравит Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Представитель Кремля объяснил это тем, что Венгрия не является для России дружественной страной. На вопрос журналиста, было ли взаимодействие с венгерским экс-премьером Виктором Орбаном исключением, Песков ответил: «Мы с ним вели диалог».

13 апреля Песков заявил, что Россия открыта к диалогу с новым правительством Венгрии, которое будет укомплектовано по итогам прошедших накануне выборов. По словам пресс-секретаря президента, в Кремле с уважением относятся к выбору венгерских граждан, и рассчитывают на продолжение двусторонних контактов с новым руководством страны.

В этот же день Мадьяр пообещал более тесно сотрудничать с Брюсселем и сделать Венгрию надежным союзником НАТО. Политик пока не высказал свою позицию по поводу 20-го пакета санкций ЕС, принятие которого блокировал его конкурент Виктор Орбан, и выделения средств Украине в счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее победитель выборов в Венгрии высказался о возможности переговоров с Путиным.

 
Теперь вы знаете
5 худших районов Москвы для инвестиций в жилье в 2026 году
