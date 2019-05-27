Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

«Единая Россия» приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА «Новости».

В президиуме партии признали, что у Зайцева случился приступ «белой чиновничьей горячки». Ему посоветовали пойти на татами или на ринг.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на журналиста «России 24». Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Сам Зайцев обвинил в провокации корреспондента телеканала «Россия 24»и заявил, что собирается подать в СК заявление о неправомерных действиях журналиста.