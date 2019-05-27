Партия Ле Пен победила на выборах в ЕП во Франции

Во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты выборов.

Как отмечается, партия Ле Пен набрала 23,31% голосов и стала абсолютным лидером голосования.

Также стало известно, что на втором месте расположилась президентская «Вперед, республика» с 22,41%.

В МВД рассказали, что явка на выборах превысила 50%.

Уточняется, что на прошлых выборах в 2014 году первое место занял «Национальный фронт», набравший 24,85%.

Избирательный участки в стране закрылись в 20.00 (21.00 мск) 26 мая.

Ранее сообщалось, что появился первый прогноз распределения мест в новом ЕП.