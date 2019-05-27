Трамп открестился от идеи сменить власть в Иране

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не планируют менять власть в Иране, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Трамп сказал об этом, находясь на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.

«У Ирана [есть] большие шансы стать потрясающей страной с тем же руководством», — отметил Трамп.

Он признался, что не хочет причинять вред Ирану, поэтому американская сторона не будет менять там власть. Однако президент США ждет, когда иранская сторона уже вернется на мировую арену.

«Я не хочу причинить вред Ирану, я хочу, чтобы Иран был без ядерного оружия... Мы не намерены менять там власть», — добавил Трамп.

Ранее Трамп назвал условие для переговоров с Тегераном.