«Запах шаурмы?»: киевлян возмутило поздравление Зеленского с Днем города
Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за обращения украинского лидера Владимира Зеленского к киевлянам по случаю Дня города. Об этом сообщает РИА «Новости».
Зеленский, поздравляя жителей Киева с годовщиной города, отметил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».
Однако такое сравнение вызвало в комментариях неоднозначную реакцию, чаще — негативную.
По словам одной пользовательницы Сети, она родилась в городе соборов и каштанов, счастья и печали, а не шаурмы.
«Софийский собор – вот это Киев, а не ваша шаурма и низкоинтеллектуальный квартал», — отметила другая пользовательница.
Другие подчеркнули, что подобное сравнение их обижает.
Ранее сообщалось, что Зеленский станцевал в «Лиге смеха».