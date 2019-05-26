«Запах шаурмы?»: киевлян возмутило поздравление Зеленского с Днем города

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Пользователи социальных сетей выразили недовольство из-за обращения украинского лидера Владимира Зеленского к киевлянам по случаю Дня города. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский, поздравляя жителей Киева с годовщиной города, отметил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

Однако такое сравнение вызвало в комментариях неоднозначную реакцию, чаще — негативную.

По словам одной пользовательницы Сети, она родилась в городе соборов и каштанов, счастья и печали, а не шаурмы.

«Софийский собор – вот это Киев, а не ваша шаурма и низкоинтеллектуальный квартал», — отметила другая пользовательница.

Другие подчеркнули, что подобное сравнение их обижает.

Ранее сообщалось, что Зеленский станцевал в «Лиге смеха».