Общество

Исполнитель покушения на генерала Алексеева рассказал о своем плане побега из Москвы

Корба после покушения на генерала Алексеева собирался приехать в Киев
ФСБ РФ/РИА Новости

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба рассказал, что после совершения преступления намеревался бежать из Москвы на Украину. Об этом сообщает RT со ссылкой на видео ФСБ.

Мужчина признался, что должен был сначала отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, потом вылететь из Дубая в Румынию, а оттуда — в Киев. Корбе пообещали, что там он встретится с командой Службы безопасности Украины, которая велела ему ликвидировать российского военного.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор Коц рассказал, что генерал Алексеев помешал киллеру и спас свою жизнь.
 
