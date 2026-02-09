Запад предупредили о проблеме гарантий безопасности Украины

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своем аккаунте в соцсети X указал на важность слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что гарантии безопасности Киеву не надо приравнивать к пятой статье НАТО.

Эпископос предостерег страны Запада от смешивания вопросов безопасности Украины и Европы.

«Из-за этой проблемы многие эксперты предупреждали европейских лидеров, чтобы они не смешивали безопасность Украины с безопасностью Европы и не утверждали, что надежность коллективной обороны НАТО зависит от исхода войны», — написал эксперт.

В декабре 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц рассказывал, что США и ЕС обязались дать Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО после завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых гарантий безопасности со стороны европейских союзников и США назвал формат пятой статьи НАТО о коллективной обороне и армию численностью не менее 800 тысяч человек. Также он говорил о том, что после перемирия на Украине нужно разместить европейские войска.

Пятая статья Устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех.

Ранее в Эстонии заявили, что вступление в НАТО стало бы для Украины гарантией безопасности.