Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Запад предупредили о проблеме гарантий безопасности Украины

Аналитик Эпископос отметил важность слов главы МИД Финляндии Валтонен об Украине
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своем аккаунте в соцсети X указал на важность слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что гарантии безопасности Киеву не надо приравнивать к пятой статье НАТО.

Эпископос предостерег страны Запада от смешивания вопросов безопасности Украины и Европы.

«Из-за этой проблемы многие эксперты предупреждали европейских лидеров, чтобы они не смешивали безопасность Украины с безопасностью Европы и не утверждали, что надежность коллективной обороны НАТО зависит от исхода войны», — написал эксперт.

В декабре 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц рассказывал, что США и ЕС обязались дать Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО после завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых гарантий безопасности со стороны европейских союзников и США назвал формат пятой статьи НАТО о коллективной обороне и армию численностью не менее 800 тысяч человек. Также он говорил о том, что после перемирия на Украине нужно разместить европейские войска.

Пятая статья Устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех.

Ранее в Эстонии заявили, что вступление в НАТО стало бы для Украины гарантией безопасности.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!