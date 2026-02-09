Пассажир потерял сознание на рейсе из Санкт-Петербурга в Москву

В самолете, выполняющем рейс из Санкт-Петербурга в Москву, стало плохо одному из пассажиров. Мужчина потерял сознание, пишет Telegram-канал «Москва онлайн».

«Рейс задерживается, самолет обрабатывали противообледенительной жидкостью. По словам пассажиров, свет в самолете отключили и один из летевших начал потеть и потерял сознание», — говорится в посте.

Мужчине помогли медики. С рейса его сняли, уточняет канал.

В декабре прошлого года медсестра-анестезист из Якутии спасла женщину, которой стало плохо на борту самолета. Инцидент произошел во время перелета из Иркутска в Санкт-Петербург. Суугунай Сарыада, которая уже 30 лет трудится в сфере здравоохранения, услышала крики пассажиров и поняла, что помощь требуется женщине — та внезапно упала в обморок и начала синеть.

Выяснилось, что у пассажирки диагностирована анемия, но до сих пор таких обмороков у нее не было. Медсестра поставила два укола и стабилизировала состояние пациентки, после чего наблюдала за ее самочувствием до конца полета.

Ранее на Урале медики спасли 103-летнюю пациентку с пульсом 20 ударов в минуту.