Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Пассажир потерял сознание на рейсе из Санкт-Петербурга в Москву

Мужчина потерял сознание на борту рейса из Петербурга в Москву
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В самолете, выполняющем рейс из Санкт-Петербурга в Москву, стало плохо одному из пассажиров. Мужчина потерял сознание, пишет Telegram-канал «Москва онлайн».

«Рейс задерживается, самолет обрабатывали противообледенительной жидкостью. По словам пассажиров, свет в самолете отключили и один из летевших начал потеть и потерял сознание», — говорится в посте.

Мужчине помогли медики. С рейса его сняли, уточняет канал.

В декабре прошлого года медсестра-анестезист из Якутии спасла женщину, которой стало плохо на борту самолета. Инцидент произошел во время перелета из Иркутска в Санкт-Петербург. Суугунай Сарыада, которая уже 30 лет трудится в сфере здравоохранения, услышала крики пассажиров и поняла, что помощь требуется женщине — та внезапно упала в обморок и начала синеть.

Выяснилось, что у пассажирки диагностирована анемия, но до сих пор таких обмороков у нее не было. Медсестра поставила два укола и стабилизировала состояние пациентки, после чего наблюдала за ее самочувствием до конца полета.

Ранее на Урале медики спасли 103-летнюю пациентку с пульсом 20 ударов в минуту.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!