Лавров: РФ не хотела отказываться от доллара, это США превратили валюту в оружие

Россия не хотела отказываться от доллара, это США превратили эту валюту в оружие против «неугодных». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ не отказывается от использования американской валюты.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене (2021 — 2025 годы) сделали все, чтобы доллар стал оружием против тех, «кто неугоден».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент не стоит задачи создания единой валюты в рамках БРИКС. По его словам, никогда не надо спешить, и тогда не будешь совершать грубых ошибок». Глава государства напомнил, как в Евросоюзе в систему единой валюты (евро) некоторые страны были введены в тот момент, когда они не были к этому готовы.

Ранее ожидалось, что курс доллара может закрепиться ниже 77 рублей.