Лукерья Ильяшенко о травле из-за роли: «Мне писали: «Гори в аду»

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, что после выхода сериала «Сладкая жизнь» она долгое время отказывалась от своей женственности из-за волны негативных комментариев. Об этом она сообщила в программе «Однажды» на НТВ.

В сериале Ильяшенко сыграла Леру — подругу главной героини Саши. Ее персонаж работает тренером по йоге и состоит в отношениях с обеспеченным, но женатым Вадимом.

«Из-за того, что после «Сладкой жизни» мне писали: «Разрушительница семей», «Гори в аду». Я пыталась очень долгие годы рушить эту сексуальность, которая во мне есть», — вспомнила актриса.

Ильяшенко поделилась, что в тот период она переключилась на одежду свободного кроя, полностью отказавшись от облегающих нарядов. Она перестала использовать макияж, специально портила осанку, чтобы выглядеть менее привлекательно, и избегала ношения кружевного нижнего белья.

Со временем, отметила звезда, она поняла: нельзя наказывать себя за то, в чем не виновата. Сейчас актриса считает, что ее работа — игра персонажа — не оправдывает личную травлю, а природная внешность и харизма не должны вызывать стыд.

