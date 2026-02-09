Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Девятиклассник умер в школьном туалете во время перемены

Е1: в школе Екатеринбурга ученика нашли мертвым в туалете
FotograFFF/Shutterstock

В Екатеринбурге в школе № 181 во время перемены было обнаружено тело девятиклассника, причины смерти ребенка неизвестны. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в учебном заведении в Академическом районе. После обнаружения тела учеников первой смены отпустили с уроков домой. По данным kp.ru, подросток якобы покурил в туалете, после чего ему стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть школьника.

Следственный комитет Свердловской области пока официально не комментирует произошедшее, ведется проверка. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения необходимых экспертиз.

До этого в Иванове врачи скорой спасли мальчика, впавшего в кому в школе. Медики приняли решение об интубации трахеи с последующим подключением к аппарату ИВЛ и лекарственной терапией. После этого ребенок попытался дышать сам. Школьника доставили в специализированный стационар и передали врачам.

Ранее в Подмосковье учитель умер во время урока физики в школе
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!