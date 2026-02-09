Девятиклассник умер в школьном туалете во время перемены

В Екатеринбурге в школе № 181 во время перемены было обнаружено тело девятиклассника, причины смерти ребенка неизвестны. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в учебном заведении в Академическом районе. После обнаружения тела учеников первой смены отпустили с уроков домой. По данным kp.ru, подросток якобы покурил в туалете, после чего ему стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть школьника.

Следственный комитет Свердловской области пока официально не комментирует произошедшее, ведется проверка. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения необходимых экспертиз.

До этого в Иванове врачи скорой спасли мальчика, впавшего в кому в школе. Медики приняли решение об интубации трахеи с последующим подключением к аппарату ИВЛ и лекарственной терапией. После этого ребенок попытался дышать сам. Школьника доставили в специализированный стационар и передали врачам.

