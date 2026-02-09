На российских туристов во Вьетнаме напали ядовитые жуки-томкаты

Во Вьетнаме российских туристов атаковали ядовитые жуки-томкаты. Об этом пишет Life со ссылкой Telegram-канал SHOT.

«Как выяснил SHOT, среди наших пострадавших сограждан — жительница Перми Ксения. Молодая мамочка с двумя детками и мужем переехали на зимовку на Фукуок. На днях Ксюша покрылась укусами, которые сильно чесались», — сказано в посте.

Ксения предположила, что ее укусил томкат. По словам пострадавшей, местные медики точную причину высыпаний не назвали, прописали мази и лекарства. Через некоторое время укусы превратились в волдыри. Тогда же женщина обнаружила в отеле томката.

Уточняется, что насекомые могли появится из-за высокой сезонной влажности. По данным канала, на жуков в отелях жаловались и другие отдыхающие из России.

На самом деле томкаты не кусаются, но при механическом воздействии на них (если наступить и т.д.) выделяют мощный токсин. Из-за него на коже появляются ожоги и волдыри, шрамы от них заживают долгое время. Среди других симптомов — повышение температуры, боли в суставах, тошнота и рвота.

Ранее россиян предупредили об опасности песчаных блох на пляжах Индии.