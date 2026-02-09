Размер шрифта
«Я бы ребенка родила от Марчела»: Волочкова подтвердила роман с молодым танцором

Балерина Волочкова призналась, что хочет ребенка от 27-летнего танцора Абаби
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась на программе «Новые русские сенсации» на НТВ, что состоит в отношениях с 27-летним танцором Марчелом Абаби.

«Я действительно люблю этого человека. Просто за его верность. Я ему верна. И знаете, по-человечески, это такие качества жизни. Их, пожалуй, нет во многих семьях нет», — заявила она.

Волочкова раскрыла, что провела новогоднюю ночь с родственниками Абаби, которые тепло приняли ее. По словам танцовщицы, именно с Марчелом она почувствовала гармонию — паре никогда не бывает скучно вместе.

«Мы с Марчелом поспали [в новогоднюю ночь] под пледиком. Это было прекрасно. Это был самый трогательный Новый год», — отметила она.

Абаби, также рассказала экс-прима Большого театра, следит за ее образом жизни — запрещает пить просекко и настаивает на тренировках даже на Мальдивах. Балерина призналась, что охотно подчиняется партнеру и готова стоить с ним семью:

«От Марчела, кстати, я бы ребенка родила. Но пока я не беременна.»

В июле Волочкова в третий раз взяла Абаби на отдых на Мальдивах, опубликовав с ним полуобнаженное фото.

Известно, что Абаби был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel. Сам танцовщик назвал себя и Волочкову партнерами по сцене.

Ранее стало известно, что Киба обнималась с сыном Дубцовой на своем 20-летии.
 
