Посол Мирошник: Сибига соврал о непричастности Украины к покушению на Алексеева

Опубликованные ФСБ данные о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева показывают причастность украинских спецслужб к покушению и означают, что глава МИД Андрей Сибига врал о непричастности Киева к преступлению. Об этом заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Украинский след» в покушении на генерала Алексеева приобрел абсолютно ясные очертания! Приведенные данные достаточно доходчиво иллюстрируют роль спецслужб киевского режима в организации покушения», — написал Мирошник.

В связи с этим, по его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига традиционно соврал о непричастности Украины к организации покушения.

До этого Андрей Сибига в беседе с Reuters заявлял, что Киев не имеет отношения к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

8 февраля сотрудники ФСБ РФ при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали исполнителя покушения — 66-летнего Любомира Корбу — в Россию. Изначально мужчину задержали в Дубае. Кроме того, в Москве поймали пособника злоумышленника — 67-летнего Виктора Васина. Третьей сообщнице удалось скрыться на Украине. По данным нескольких Telegram-каналов, преступники арендовали квартиру в доме Алексеева и около месяца следили за ним. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

