Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В МИД РФ уличили Сибигу во лжи о непричастности к покушению на Алексеева

Посол Мирошник: Сибига соврал о непричастности Украины к покушению на Алексеева
Алексей Никольский/РИА Новости

Опубликованные ФСБ данные о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева показывают причастность украинских спецслужб к покушению и означают, что глава МИД Андрей Сибига врал о непричастности Киева к преступлению. Об этом заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Украинский след» в покушении на генерала Алексеева приобрел абсолютно ясные очертания! Приведенные данные достаточно доходчиво иллюстрируют роль спецслужб киевского режима в организации покушения», — написал Мирошник.

В связи с этим, по его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига традиционно соврал о непричастности Украины к организации покушения.

До этого Андрей Сибига в беседе с Reuters заявлял, что Киев не имеет отношения к покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

8 февраля сотрудники ФСБ РФ при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали исполнителя покушения — 66-летнего Любомира Корбу — в Россию. Изначально мужчину задержали в Дубае. Кроме того, в Москве поймали пособника злоумышленника — 67-летнего Виктора Васина. Третьей сообщнице удалось скрыться на Украине. По данным нескольких Telegram-каналов, преступники арендовали квартиру в доме Алексеева и около месяца следили за ним. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, как покушение на Алексеева отразится на мирных переговорах.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!