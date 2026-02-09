Только один российский спортсмен выйдет на старт в третий день Олимпиады

Олесик станет единственной россиянкой, которая выступит на ОИ в третий день

Российская саночница Дарья Олесик станет единственной спортсменкой, которая выступит в третий соревновательный день зимних Олимпийских игр в Италии.

Олесик примет участие в соревнованиях на одноместных санях.

Старт первого заезда запланирован на 19:00 по московскому времени в санно-бобслейном центре в Кортина-д'Ампеццо.

Саночник Павел Репилов занял 14-е место по итогу третьей и четвертой попытках в одноместных санях. Время российского спортсмена составило 3 минуты 34,963 секунды. Он уступил 3,722 секунды лидеру соревнования немцу Максу Лангенхану, который впервые в карьере победил на Играх с результатом 3:31.191.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее стали известны результаты россиян на Олимпиаде в Милане 8 февраля 2026 года.