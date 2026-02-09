Лавров заявил, что «теневой флот» придумал Запад

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS заявил, что «теневой флот» придумал Запад, чтобы бороться за уходящее доминирование.

По его словам, подобные геополитические столкновения являются попытками помешать объективному ходу истории и сказываются на двусторонних отношениях.

«Тут и санкции, и придуманный Западом «теневой флот», и попытки в грубейшее нарушение Конвенции ООН по морскому праву задерживать суда с помощью военной силы в открытом море, и многое другое. Тарифы за то, что кто-то у кого-то покупает нефть или газ. Это сейчас повсеместно распространено», — поделился российский министр.

29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призван ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее СМИ сообщили о намерении Британии продавать нефть с захваченных танкеров «теневого флота».