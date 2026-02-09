Украина признает российский суверенитет над Крымом и Донбассом только после падения киевского режима. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев не признает эти регионы российскими.

Сенатор напомнил Киеву после заявления главы украинского МИД, что Россия вовсе может не отказаться от признания Украины как таковой, поскольку Беловежские соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года не имели под собой никаких конституционных оснований.

«Соглашение в Беловежской пуще не имеет конституционных основ никаких, поэтому завтра можно вообще не признать существование Украины. Он (Сибига. – «Газета.Ru») об этом не задумывался, поэтому пусть расшатывает ситуацию. Признает он Крым и другие новые регионы России, не признает – нас это мало интересует», — подчеркнул он.

Джабаров напомнил, что Россия продолжает действовать в соответствии с выбором людей, которые живут в Крыму и на Донбассе. На этом фоне нынешние власти Украины вообще не готовы пойти на соглашение с Россией, считает собеседник.

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать официального признания Киевом Крыма и Донбасса за Россией, сенатор не исключил, что соответствующий шаг могут сделать уже новые власти Украины после падения киевского режима.

«Можете так написать, я не откажусь от этих [слов]. Киевский режим должен уйти в прошлое как режим, который принес огромное горе украинскому народу», — подытожил Джабаров.

До этого глава МИД Украины Сибига заявлял, что Киев никогда не признает Донбасс и Крым российскими. Как отметил министр, решение любой страны в ходе мирного урегулирования признать суверенитет России над Крымом или Донбассом будет «юридически недействительным».

