Россияне стали чаще ездить за рубеж

АТОР: турпоток россиян за рубеж вырос на 16% в 2025 году
Количество поездок россиян в популярные туристические страны возросло в 2025 году на 16% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.

Всего за прошлый год в ТОП-30 популярных стран из РФ выехало на 2,77 млн больше россиян, чем в 2024 году. Лидером по абсолютному количеству поездок российских туристов за рубеж традиционно стала Турция. Далее идут Китай, ОАЭ, Египет, Таиланд, Абхазия.

Лидерами по динамике увеличения турпотока стали Вьетнам (196,9%), Тунис (329,9%), Япония (96,3%), Иордания (99,5%).

«Это говорит о том, что почти весь спрос в российском выездном туризме был и остается сконцентрирован преимущественно на одних и тех же емких массовых направлениях, причем эти же самые страны дают и основной прирост количества выездных поездок россиян с целью туризма», — подчеркнули в АТОР.

До этого сообщалось, что рейтинг самых доступных внутренних направлений для зимних путешествий семьями возглавили Еврейская автономная, Орловская и Брянская области.

Ранее россиянам назвали причины, почему так дорого отдыхать в санаториях.
 
