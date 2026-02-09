Суд признал потерпевшими по делу выжившего в Охотском море Пичугина матерей погибших

Потерпевшими по делу выжившего в Охотском море Михаила Пичугина признаны судом матери его брата и племянника, погибших во время путешествия. Об этом пишет ТАСС.

«Потерпевшими признаны Наталья Петровна и Надежда Григорьевна», — сказали в суде.

Дело рассматривает Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

31 января 2025 года Следственный комитет предъявил Пичугину обвинение в нарушении правил безопасности водного транспорта.

По данным следствия, в июле 2024 года Пичугин предъявил в отделение госинспекции по маломерным судам МЧС договор купли-продажи катамарана, в который заранее внес ложные характеристики о неисправном двигателе лодки «Байкат 470». В результате во время плавания мотор отказал, экипаж (Пичугин, его брат и племянник) утратил контроль над судном и был вынужден дрейфовать в море длительное время.

Поисковые работы проходили с применением вертолетов, но людей не нашли. 14 октября судно было обнаружено у берегов Камчатки — среди пропавших выжил только 46-летний Пичугин, тела его спутников находились на катамаране. Выжившего госпитализировали, в конце октября он был выписан.

Против Пичугина возбуждено дело по части 5 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа») и части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации морского транспорта»).

