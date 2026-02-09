Россия передала Украине список преследуемых за пророссийские взгляды

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 90 политзаключенных в республике и попросила оказывать им помощь. Об этом информирует ТАСС.

По ее словам, указанные лица находятся в местах заключения за пророссийские взгляды. Они обратились непосредственно к Москальковой за помощью.

«У многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки, чтобы они оказывали им содействие», — рассказала омбудсмен на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В декабре Москалькова сообщала, что Россия работает над обращениями от почти 500 репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей. По ее словам, в число репрессированных входят правозащитники, журналисты, священники, а также обычные гражданские люди, которые волею судьбы находились на территории Украины.

Ранее итальянца не пустили на Украину из-за слов о Путине и Зеленском.