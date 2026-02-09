Лавров заявил, что США утрачивают влияние и вес в мировой экономике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS заявил, что США утрачивают влияние и вес в мировой экономике.

По его словам, в это же время страны глобального Юга возвышаются на международной арене.

«Они [США] уже объективно утрачивают свое экономическое влияние, свой вес в мировом хозяйстве. Параллельно поднимаются такие страны, как Китайская Народная Республика, Индия, Бразилия», — поделился Лавров.

Дипломат также говорил, что страны Европы «настырно продираются» в Черноморский регион, пренебрегая при этом Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По словам дипломата, то же самое относится и к Арктике. Министр отметил, что до недавнего времени Европейски союз считал себя вполне способным и имеющим право «влезать» во все эти процессы и претендовать на главенствующую роль в регионе.

15 декабря Турция обнаружила и сбила беспилотный летательный аппарат над Черным морем. Военные обнаружили «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над Черным морем. Они взяли ее под наблюдение при помощи истребителя F-16, который выделило НАТО.

Ранее европейские страны захотели «застраховаться» от России с помощью ядерного оружия.