В Алжире могут отменить выборы президента из-за отсутствия кандидатов

Срок регистрации кандидатов на пост президента Алжира истек в 00.00 26 мая, за это время ни один кандидат не был зарегистрирован. Об этом сообщает газета El Khabar.

По данным издания, выборы, назначенные на 4 июля, могут быть перенесены на 60 дней.

При этом газета отмечает, что случаи переноса выборов в связи с фактическим отсутствием кандидатов на пост президента не предусмотрены законом. Эксперты полагают, что Конституционный совет Алжира может перенести выборы по причине «некоторых исключительных случаев», которые предусмотрены местными законами.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлики заявил, что уходит в отставку 2 апреля. Вскоре после этого полиция Алжира задержала младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлику.