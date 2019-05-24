Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду

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В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля. Избирательная кампания начинается через день после публикации указа президента страны о роспуске Рады.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и издал соответствующий указ. 22 мая было созвано внеочередное собрание Рады, на котором Зеленский просил проголосовать об изменениях в законе о выборах, которые предполагали отмену мажоритарной части выборов. Парламент провалил законопроект и не внес его на повестку дня. Выборы пройдут по старой системе.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с Зеленским, решил поучаствовать в выборах в Раду.