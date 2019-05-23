Пушков оценил петицию за отставку Зеленского

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал появление на Украине петиции за отставку нового президента страны Владимира Зеленского.

«Рановато вроде - через 3 дня после инаугурации, но факт», — написал Пушков.

По его словам, Зеленского упрекнули в отсутствии четкой программы.

Он также добавил, что президентство Зеленского будет «весьма бурным».

Ранее сообщалось, что петиция за отставку Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса.