Пушков оценил петицию за отставку Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал появление на Украине петиции за отставку нового президента страны Владимира Зеленского.
«Рановато вроде - через 3 дня после инаугурации, но факт», — написал Пушков.
По его словам, Зеленского упрекнули в отсутствии четкой программы.
Он также добавил, что президентство Зеленского будет «весьма бурным».
Ранее сообщалось, что петиция за отставку Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса.