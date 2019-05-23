Порошенко обвинили в отмывании денег
На Украине зарегистрировали заявление с обвинением бывшего президента страны Петра Порошенко в отмывании средств, передает ТАСС.
Об этом заявил адвокат, экс-замглавы администрации украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов.
По его словам, заявление с обвинением в адрес Порошенко было зарегистрировано в государственном бюро расследований Украины.
Он также добавил, что Порошенко обвиняется в отмывании украденных у армии средств.
Портнов подчеркнул, что данные средства экс-президент Украины якобы отмывал средства через офшорные сделки.
Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело.