Порошенко обвинили в отмывании денег

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/12315025/upload-RTX6SMQ6-pic905-895x505-51285.jpg">

На Украине зарегистрировали заявление с обвинением бывшего президента страны Петра Порошенко в отмывании средств, передает ТАСС.

Об этом заявил адвокат, экс-замглавы администрации украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов.

По его словам, заявление с обвинением в адрес Порошенко было зарегистрировано в государственном бюро расследований Украины.

Он также добавил, что Порошенко обвиняется в отмывании украденных у армии средств.

Портнов подчеркнул, что данные средства экс-президент Украины якобы отмывал средства через офшорные сделки.

Ранее сообщалось, что Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело.