Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
По его словам, они оторваны от современных инновационных технологий.
«Есть ощущение, что мы живем на разных планетах – люди с инновациями и политики», — заявил Зеленский.
По его мнению, чиновники знают только четыре слова, «инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск».
После этого Зеленский показал видео с испытаниями роботов американской компании и предложил посмотреть на фото растерянных украинских чиновников, в том числе Олега Ляшко.
«У нас много проблем, много факапов», — сказал Зеленский.
Ранее представитель Зеленского раскритиковал правительство за непрозрачность решений.