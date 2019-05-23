Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»

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Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.

По его словам, они оторваны от современных инновационных технологий.

«Есть ощущение, что мы живем на разных планетах – люди с инновациями и политики», — заявил Зеленский.

По его мнению, чиновники знают только четыре слова, «инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск».

После этого Зеленский показал видео с испытаниями роботов американской компании и предложил посмотреть на фото растерянных украинских чиновников, в том числе Олега Ляшко.

«У нас много проблем, много факапов», — сказал Зеленский.

Ранее представитель Зеленского раскритиковал правительство за непрозрачность решений.