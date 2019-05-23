Москва назвала абсурдными обвинения США в «агрессивном» поведении в Арктике

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Старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил, что российская сторона предлагает сформировать международное партнерство, чтобы сохранить зону мира в Арктике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия проводит в регионе открытую политику, предполагающую обширное международное сотрудничество.

«Мы выступаем <...> за формирование — в том числе и в рамках Арктического совета — международного партнерства в интересах сохранения арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности», — заявил Корчунов.

Он добавил, что обвинения американской стороны в «агрессивном» поведении России являются нелепыми, необоснованными и абсурдными.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона наращивает производство ледоколов, чтобы противостоять России в Арктике.