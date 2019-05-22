Представитель Зеленского раскритиковал правительство за непрозрачность решений
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус раскритиковал правительство страны за непрозрачность принятия решений на заседаниях. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, «странно», когда кабинет министров голосует за решения, которых не было в повестке дня.
«Некоторые решения, очевидно, содержат дискриминационные нормы», — добавил Герус.
Он рассказал, что кабмин утвердил документы, которые даже не прошли проверку Антимонопольным комитетом.
Ранее сообщалось, что партия Зеленского выбрала идеологию.