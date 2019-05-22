Порошенко посоветовал Зеленскому не проводить референдум по переговорам с РФ

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что действующий лидер страны Владимир Зеленский должен развеять слухи о проведении референдума по переговорам с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Порошенко отметил, что референдум угрожает суверенитету и территориальной целостности страны.

«Я бы советовал... команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией. После этого лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко назвал предательством идею Зеленского.