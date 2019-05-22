Парубий учуял «запах горящих шин» в воздухе

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Председатель Верховной рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам с просьбой «принюхаться». Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, в воздухе можно учуять «запах горящих шин».

«Вы думаете, что в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» — отметил Парубий.

Такое заявление политик сделал на фоне указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады, причиной которого стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.

После этого Парубий заявил, что указ Зеленского о роспуске парламента является незаконным и может привести к конституционному кризису.