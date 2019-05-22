«Подлил масла в огонь»: Bloomberg о назначении Зеленским адвоката Коломойского

После успешной предвыборной кампании на телевидении и инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского украинцы не имели представления о его будущей команде и дальнейших действиях в борьбе с коррупцией, отмечает Bloomberg.

Многих интересовали связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, чей телеканал транслировал сериал с участием нынешнего украинского лидера. На этой неделе Зеленский «подлил масла в огонь», назначив Андрея Богдана — адвоката, который который в прошлом работал и с ним, и с Коломойским, главой своей администрации, отмечает агентство.

Такое назначение уже вызывает обеспокоенность, пишет Bloomberg. Кроме того, неясно, какие будут дальше действия и перестановки. Например, остается неясной возможная карьера в администрации Зеленского бывшего министра финансов Александра Данилюка, фигура которого привлекала внимание во время его предвыборной кампании.

Ранее Зеленский пожаловался на президентское кресло.