Указ Зеленского о роспуске Рады оценил эксперт

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько дал оценку решению украинского лидера Владимира Зеленского распустить Верховную раду и назначить досрочные выборы в парламент. Об этом сообщает RT.

По его словам, Зеленский захотел подписанием этого указа «трансформировать свой успех» на президентских выборах в успех уже на выборах в парламент.

Он отметил, что, если бы новый глава государства стал дожидаться 27 октября, то это дало было его оппонентам возможность собраться и сгруппироваться.

«А президент растерял бы рейтинг и поддержку», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

В указе сообщалось, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.