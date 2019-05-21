Указ Зеленского о роспуске Рады оценил эксперт
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько дал оценку решению украинского лидера Владимира Зеленского распустить Верховную раду и назначить досрочные выборы в парламент. Об этом сообщает RT.
По его словам, Зеленский захотел подписанием этого указа «трансформировать свой успех» на президентских выборах в успех уже на выборах в парламент.
Он отметил, что, если бы новый глава государства стал дожидаться 27 октября, то это дало было его оппонентам возможность собраться и сгруппироваться.
«А президент растерял бы рейтинг и поддержку», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
В указе сообщалось, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.