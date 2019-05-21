Spectator: Америка теряет влияние после схватки с Ираном

США теряют своих союзников и друзей на фоне все большего противостояния с Ираном, пишет The Spectator.

Американское влияние на союзников падает, пока союзники по НАТО отказываются от конфронтации с Ираном. Если начнется третья мировая война в Персидском заливе, то на стороне Вашингтона может оказаться меньше друзей, чем это было в прошлом.

Издание задается вопросом: это кризис американского лидерства или лояльности Европы Атлантическому альянсу? Дональд Трамп уже ссорится с Британией, Францией и Германией из-за Ирана, но эти союзники могут понадобиться ему, если начнутся настоящие военные действия, пишет издание.

После того, как США вышли из иранской ядерной сделки, увеличивающееся энергетическое влияние России на Европу и экономическое влияние Китая может затмить влияние западных держав в этом регионе, говорится в материале.