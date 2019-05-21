Washington Post: Зеленский будет держаться подальше от США

Президент Украины Владимир Зеленский достаточно умен, поэтому будет сопротивляться тому, чтобы его новую администрацию втянули во внутреннюю политику США, пишет The Washington Post в своей редакционной колонке.

После того, как комик и актер разгромил всех украинских политиков и выиграл президентские выборы, на Западе ломают голову о том, что о нем думать. Действительно ли он представляет собой борца с коррупцией или, как считают некоторые, марионетку украинского олигарха, задается вопросом издание.

WP пишет, что на все вопросы ответы были получены после инаугурационной речи Зеленского. Например, он заявил, что добьется окончания войны между Украиной и Россией, и не откажется от Крыма, который в 2014 году вошел в состав России.

Похоже, что новый украинский лидер намерен осуществить необходимые перемены в стране, которая, несмотря на ее ресурсы, увязла в повсеместной коррупции и конфликте с Россией.

Показательным испытанием для Зеленского станет его подход к Игорю Коломойскому. Будучи актером, он снимался в комедийном сериале, который показывал канал украинского олигарха. Коломойский при Петре Порошенко в 2017 году покинул Украину из-за проблем с бизнесом. Западные наблюдатели встревожились, узнав о неожиданном возвращении Коломойского в страну на прошлой неделе.

Если Зеленский примет в свою администрацию его союзников или ослабит ограничения для бизнесмена, новая администрация может сразу испортить себе репутацию, заключает WP.