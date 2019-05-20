Зеленский понадеялся на скорую встречу с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется в ближайшее время встретиться со своим американской коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.

Также президент поблагодарил Трампа за поздравления, которые тот принес после победы Зеленского на выборах.

Конкретных планов или сроков по встрече с Трампом пресс-служба Зеленского не привела.

Ранее сообщалось, что Трамп передал послание Зеленскому.