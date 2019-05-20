NYT: скандал с россиянкой в Австрии обнажил лицемерие политиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/426/10784426/RTX3AYR4-pic905-895x505-93820.jpg">

За несколько дней до выборов в Европарламент австрийское правительство пришло в упадок из-за скандала с видеозаписью и россиянкой, которая обещала помощь на выборах в обмен на влияние в стране, говорится в колонке The New York Times.

Накануне канцлер Австрии и лидер правоцентристской «Австрийской народной партии» Себастьян Курц призвал к досрочным выборам после отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. За несколько дней до этого в немецких СМИ появилось видео двухлетней давности, на котором Штрахе предлагает правительственные контракты и долю в одной из крупнейших австрийских газет в обмен на российскую поддержку его партии.

Несмотря на всю риторику о национальном суверенитете, которую обычно поддерживают французская националистка Марин Ле Пен, вице-премьер Италии Маттео Сальвини и другие популистские лидеры, падение австрийского вице-канцлера Штрахе показывает, как эти якобы высокие идеи являются прикрытием оппортунизма и лицемерия, говорится в материале.

Желание Штрахе обратиться к России за помощью с целью повлиять на выборы в Австрии — «шокирующая» новость, не она не стала неожиданностью, констатирует автор. Например, в 2016 году его Австрийская партия свободы заключала официальное соглашение с российской партией «Единая Россия».

Ранее видео с россиянкой и бывшим вице-канцлером Австрии прокомментировали в Кремле.