Зеленский разрешил журналистам обращаться к нему по имени

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что к нему можно обращаться по имени без отчества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.

«Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально», — попросил Зеленский.

Кроме того, его попросили сказать несколько слов жителям его родного города Кривой Рог, после чего президент Украины передал привет своим родителям и родителям своих друзей.

Ранее Зеленский попросил не вешать его портреты в кабинетах.

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