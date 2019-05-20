Зеленский разрешил журналистам обращаться к нему по имени
Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что к нему можно обращаться по имени без отчества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
«Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально», — попросил Зеленский.
Кроме того, его попросили сказать несколько слов жителям его родного города Кривой Рог, после чего президент Украины передал привет своим родителям и родителям своих друзей.
Ранее Зеленский попросил не вешать его портреты в кабинетах.
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