Axios назвал предполагаемую дату старта предвыборной кампании Трампа

Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа в целях его переизбрания во время президентских выборов 2020 года официально начнется в июне, передает Axios от источников среди республиканцев.

Ранее Трамп давал понять, что самый лучший вариант для старта кампании — 16 июня, в этот день четыре года назад он объявил в Trump Tower о своем участии в президентской гонке 2016 года.

Предполагается, что в это время будут проведены митинги с его главным предвыборным лозунгом предыдущих выборов «Сделаем Америку снова великой».

Ранее Трамп заявил о жесткой политике в отношении России.