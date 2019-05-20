Главы УПЦ и ПЦУ замечены на инаугурации Зеленского
Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет, предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава УПЦ Митрополит Киевский Онуфрий прибыли на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
По имеющимся данным, Филарет зашел в зал заседаний около 9.10, Епифаний прибыл около 9.20, Онуфрий — в 9.50.
Ранее сообщалось, что Зеленский вступил в должность президента Украины.
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